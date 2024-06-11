У середу, 12 червня, на території Рівненщини прогнозують дощі та грози. В обласному центрі з гідрометеорології оголосили штормове попередження.

За інформацією синоптиків, протягом усього тижня на Рівненщині збережеться нестійка погода з грозовими дощами, а в окремих районах – із градом і шквальним вітром. Температурний фон дещо знизиться.

Упродовж дня 12 червня очікується від +20ºС до +25ºС. У четвер, 13 червня, буде хмарна погода з проясненнями, а також помірний короткочасний дощ і місцями гроза. Температура вдень коливатиметься від +18ºС до +23ºС. У п’ятницю,14 червня, синоптики прогнозують опади та грозу. Максимальний показник термометра сягне +20ºС.

На вихідних опадів у Рівненській області не очікується. У середньому буде +25ºС.