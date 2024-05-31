У перші дні літа, 1 та 2 червня, у Львові та області очікуються грози з градом та шквальний вітер, через це синоптики місцевого гідрометцентру оголосили штормове попередження на вихідних.

Як повідомляє Львівський гідрометцентр, у суботу, 1 червня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, вдень подекуди значні. Грози, вдень в окремих районах град. Вітер південний, 7 – 12 м/с, вдень місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 11 – 16°С, вдень 22 – 27°С тепла. У Львові температура повітря становитиме: вночі 13 – 15°С, вдень 24 – 26°С тепла.

У неділю, 2 червня, у Львові та області також збережеться хмарна погода, синоптики попереджають про можливі грози. Денна температура повітря становитиме до 24°С тепла, вночі – до 13°С.

Графік: Львівський гідрометцентр

Опади на Львівщині очікуються й на початку тижня – у понеділок, 3 червня, можлива гроза, а у вівторок та середу, 4 та 5 червня, незначні опади.