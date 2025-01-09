На Закарпатті прогнозують значні дощі з мокрим снігом

У п’ятницю, 10 січня, на Закарпатті прогнозують значні дощі з мокрим снігом та поривами вітру. Внаслідок сильних опадів на річках підвищуватиметься рівень води, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«10 січня на Закарпатті та в Карпатах – значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с. Оголошено I рівень небезпечності», – зазначили в Гідрометцентрі.

Протягом 10-11 січня на річках Закарпатської області очікують підвищення рівнів води: на Тисі та її притоках – на 1 м, в нижнiх течiях Боржави – на 2,5 м, на Латориці у Чопі – на 1,8-2,3 м з виходом води на заплаву.

Синоптики попереджають, що погіршення погоди може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.