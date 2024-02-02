Можливе сходження середніх і великих лавин

Український гідрометцентр попереджає про сніголавинну небезпеку у високогір’ї українських Карпат упродовж вихідних 3-4 лютого. У суботу, 3 лютого, очікується сніголавинна небезпека другого (помірного) рівня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей. У неділю, 4 лютого, прогнозується значна – третього рівня – сніголавинна небезпека у високогір’ї Івано-Франківської області. «Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин», – ідеться в повідомленні Укргідрометцентру. Любителям зимових прогулянок Карпатами радять утриматися від походів на високогір’я.

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