Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах
Туристам радять утриматися від походів
Український гідрометцентр попереджає про сніголавинну небезпеку у високогір’ї українських Карпат упродовж вихідних 3-4 лютого.
У суботу, 3 лютого, очікується сніголавинна небезпека другого (помірного) рівня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.
У неділю, 4 лютого, прогнозується значна – третього рівня – сніголавинна небезпека у високогір’ї Івано-Франківської області.
«Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин», – ідеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Любителям зимових прогулянок Карпатами радять утриматися від походів на високогір’я.