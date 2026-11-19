Чернівецький обласний центр з гідрометеорології оголосив про штормове попередження. В області очікують пориви сильного вітру до 22 м/с. На вихідних температура повітря знизиться, а з понеділка прогнозують мокрий сніг з дощем.

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Штормове попередження жовтого рівня оголосили на 20 листопада. В області очікують пориви вітру від 17 до 22 м/с. За даними сайту Meteofor, з 20 по 22 листопада будуть падати дощі, а в понеділок, 23 листопада, очікують мокрий сніг.

У п’ятницю, 20 листопада, в області буде хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликі дощі. Температура по області вдень 10–13° тепла, вночі 5–8° тепла.

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У суботу, 21 листопада, на території Буковини буде хмарна погода без прояснень. Вночі та вдень невеликі дощі. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура вночі 0–3° тепла, вдень 3–8° тепла.

У неділю, 22 листопада, буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–7 м/с. Температура вночі від 0 до 2° тепла, вдень 0–7° тепла.

У понеділок, 23 листопада, на Буковині очікують мокрий сніг з дощем. Температура вночі від 0 до 1° тепла, вдень 0–2° тепла.