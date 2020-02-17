Синютка заявив, що українців з Китаю привезуть на Львівщину на карантин

Українців, які зараз перебувають у китайській провінції Ухань, де зараз люди масово хворіють на новий коронавірус, цього тижня мають нарешті привезти в Україну. Вони проведуть 14 днів у карантині, для цього їм зараз підбирають відповідні місця перебування. Але де саме наші співгромадяни перечікуватимуть карантин, уряд не розголошує.

У понеділок ввечері колишній голова Львівської ОДА, а тепер народний депутат Олег Синютка опублікував у Facebook пост, з якого випливає, що українців з Китаю привезуть cаме на Львівщину.

«За отриманою інформацією від Міністерства охорони здоров‘я та Міністерства інфраструктури цього тижня на Львівщині очікується прибуття літака з евакуйованими людьми із Китаю в зв’язку з епідемією коронавірусу», – стверджує Олег Синютка, не уточнюючи, куди саме привезуть евакуйованих українців.

ZAXID.NET не вдалося отримати підтвердження цієї інформації з інших джерел. Усі провідні медики-інфекціоністи, які мали б бути поінформовані у першу чергу, не підтверджують інформації екс-голови ЛОДА. Головний інфекціоніст Львівщини, директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко стверджує, що жодних офіційних повідомлень не надходило. Не має жодної інформації про ймовірну евакуацію українців з Китаю на Львівщину і заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

ZAXID.NET зателефонував Олегу Синютці, аби уточнити його інформацію, щоб зайвий раз не наганяти паніку. Він був у поїзді, зв'язок постійно переривався, тому в результаті він надіслав СМС. «Інформація з МОЗ і Мінінфраструкрури. Прибуття точно розглядають у Львів. Якраз найгірша біда, що це робиться втаємничено. Зробіть офіційний запит у міністерства, щоб не робили нічого підпільно і серйозно готували служби. Це велика потенційна загроза і потрібні фахові рішення», - написав Олег Синютка.

Нагадаємо, минулого тижня у соцмережах поширилась інформація, що евакуйованих українців привезуть у санаторій «Шкло», що неподалік Новояворівська. Тамтешні мешканці навіть вийшли на пікет, щоб не допустити приїзду інших українців. Але цей варіант відпав, бо з'ясувалося, що санаторій не готовий прийняти людей на карантин.

Як проблему карантину вирішують в інших країнах?

Карантин для евакуйованих з охопленого коронавірусом Уханя – не українська новація. До прикладу, як повідомляв телеканал CNN, у США евакуйованих з Уханя людей також поміщали на двотижневий карантин. Їх утримували на військовій авіабазі в Каліфорнії. Крім того, США не засекречували інформацію про авіабазу, на яку доставлять на карантин пасажирів з охопленого коронавірусом круїзного корабля Diamond Princess: так, за повідомленням Держдепу від 16 лютого, людей, у яких не виявлять симптомів коронавірусу, триматимуть на карантині на авіабазі «Тревіс» або на спільній базі «Сан-Антоніо», де вони перебуватимуть 14 днів. При цьому куди поміщатимуть евакуйованих людей із симптомами хвороби – Держдеп не повідомив.

Також на карантин евакуйованих з Уханя відправляла і Франція. Як повідомляла «Німецька хвиля», ще перед прибуттям стало відомо, що їх помістять на карантин в курортне містечко Каррі-ле-Руе або ж у навчальний центр для пожежників поблизу Екс-ан-Прованса.

Німеччина після евакуації своїх громадян з Китаю теж не засекречувала інформацію про те, де вони перебуватимуть на карантині. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вони перебували на карантині у казармі, розташованій у місті Гермерсхайм, а людей, у яких згодом виявляли симптоми коронавірусу, відправляли на лікування до Франкфурта

Натомість в Україні МОЗ засекретило інформацію про те, куди саме доставлять евакуйованих з Уханя людей, побоюючись паніки місцевих жителів. При цьому Україна евакуйовуватиме виключно тих людей, в яких не буде виявлено жодних симптомів коронавірусу Covid-19: на літак не пустять навіть тих, хто має симптоми ГРВІ. Крім того, місце карантину цілодобово охоронятиме Нацгвардія і поліція.