Російські, ізраїльські та іранські товари вилучатимуть у продавців

Міністерство фінансів Сирії ввело заборону на імпорт товарів з Росії, Ірану та Ізраїлю. Товари з цих країн конфісковуватимуть у продавців. Про це в понеділок, 20 січня, повідомило видання Forbes Ukraine з посиланням на телеканал Alarabiya.

У відомстві пояснили, що заборона імпорту товарів зі згаданих країн спрямована на підтримку локального виробництва та стимулювання економіки. Новий сирійський уряд сподівається, що ці заходи сприятимуть зміцненню промисловості та розвитку внутрішнього ринку.

Окрім цього, уряд Сирії оголосив долар США офіційною валютою та знизив митні збори на 50-60%. Alarabiya зазначає, що після повалення режиму Башара Асада обсяги імпорту товарів на місцеві ринки Сирії значно зросли.

Наразі у столиці країни Дамаску можна придбати товари турецьких, саудівських та інших міжнародних брендів. До прикладу, шоколад Twix і Snickers, напої Pepsi та інше.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили, що позиція нової влади Сирії щодо Ірану та Ізраїлю є зрозумілою. Іран активно підтримував режим Башара Аль-Асада, а Ізраїль зайняв сирійську частину демілітаризованої буферної зони. Поява Росії в цьому «списку ворогів» свідчить щонайменше про доволі сильні негативні настрої щодо Москви всередині країни.

«Після повалення режиму Аль-Асада Кремль намагається налагоджувати співпрацю з новою владою країни, щоб зберегти свої військові бази на території Сирії та вплив у регіоні. Утім, поширення подібних настроїв у Сирії може свідчити, що Москва, принаймні зараз, далека від позитивного результату», – пояснюють аналітики.

Зміна влади у Сирії

8 грудня 2024 року сирійське повстанське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) заявило про звільнення столиці Сирії Дамаску. Згодом представник від опозиції Хаді аль-Бахра оголосив про падіння уряду Башара Асада. Повстанці також заявили, що нібито покінчили з екстремістським минулим та працюватимуть над мирною передачею влади.

МЗС України відреагувало на повалення режиму Асада в Сирії й підтвердило готовність відновити відносини з країною у майбутньому.

14 грудня агентство Reuters повідомило, що Україна готова постачати зерно в Сирію замість Російської Федерації. Росія припинила поставки продовольства в країну через невизначеність відносин з новим урядом та затримки платежів.

Наприкінці грудня Україна відправила 500 тонн борошна до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України».

На початку року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилить гуманітарну допомогу Сирії та розширить торгівельне партнерство з Ліваном та іншими країнами Африки.