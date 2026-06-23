Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги закупила ліків на 85,7 млн грн

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, яку звинувачують у неналежному лікуванні військових, з початку 2026 року закупила через систему Prozorro ліків на 85,7 млн грн та медичних матеріалів ще на майже 12,6 млн грн. Про це у понеділок, 22 червня, повідомило «Слідство.Інфо».

Публікація вийшла на тлі скандалу навколо смерті в лікарні військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Кузнєцова. Раніше журналістка Яніна Соколова заявила, що причиною трагедії могла стати бездіяльність медиків. Після цього активісти закликали провести розслідування обставин смерті військового та перевірити роботу медичного закладу. Серед озвучених претензій – можливі випадки інфікування поранених, вимагання грошей за безоплатні препарати, антисанітарія та нестача чистої постільної білизни.

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13 червня стало відомо, що поліція Києва відкрила два кримінальні провадження через смерть Сергія Кузнєцова. Слідство ведеться за статтями про умисне вбивство та неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків. 18 червня у лікарні змінився керівник – Віктора Дороша звільнили за результатами комплексної перевірки, яка виявила численні порушення в роботі лікарні, невиконання ним умов контракту, а також неналежне виконання посадових обов'язків.

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Журналісти з'ясували, що з початку 2026 року медзаклад придбав широкий перелік препаратів, зокрема антибактеріальні, протизапальні, знеболювальні, анестетичні та антитромботичні засоби. Окремо гроші були спрямовані на закупівлю шприців, катетерів, рукавичок, бинтів, кисневих масок, пластирів та інших медичних матеріалів. Також у лютому 2026 року лікарня уклала договір із ТОВ «Інвайт-Лаундретте» на послуги з прання та прасування медичної білизни вартістю понад 10,3 млн грн. Згідно з договором, компанія має щоденно забирати брудну білизну та доставляти чисту до кінця року.

У Департаменті охорони здоров’я Київської міської державної амдіністрації повідомили, що у 2022–2026 роках із міського бюджету лікарня отримала майже 240,6 млн грн. Найбільшу частину грошей спрямували на капітальні ремонти, закупівлю обладнання та створення центру серцево-судинної патології.

Нагадаємо, 10 червня поліцейські повідомили про підозру 33-річному лікарю-анестезіологу Буської центральної районної лікарні на Львівщині Андрію Курію, з вини якого під час проведення ендоскопічного обстеження помер 62-річний пацієнт.