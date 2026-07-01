За розрахунками журналістів-розслідувачів, реставрацію продовжать за цінами, завищеними вдвічі

«Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» Львівської обласної ради 24 червня уклала договір на третю чергу ремонтно-реставраційних робіт головного корпусу, на загальну суму 452,7 млн грн. Переможцем торгів стала компанія «Вельт Капітал», яка також виграла всі попередні тендери на реставрації будівлі психіатричної лікарні. За розрахунками журналістів-розслідувачів, реставрацію продовжать за цінами, завищеними вдвічі. Про це у середу, 1 липня, повідомило видання «Наші гроші».

Ідеться про реставраційні роботи головного корпусу, який розташований на вул. Кульпарківській, 95. Реконструкцію будівлі, яка є пам’яткою місцевого значення, почали в 2023 році. В межах третьої угоди передбачено, що до кінця 2027 року ТОВ «Вельт Капітал» має відновити ліве крило будівлі – приміщень другого та третього поверхів. Роботи включають перепланування під сучасні вимоги, заміну підлоги на медичний лінолеум і керамічну плитку, реставрацію паркету та сходових кліток. Окрім цього, планується повна заміна інженерних мереж – водопостачання, каналізації, електропостачання та опалення.

Фінансування змішане та реалізується в межах європейської програми Ukraine Facility. Відповідно, 99 млн грн – державна субвенція, найбільша частка 353,7 млн грн надійде від НСЗУ. Загальна сума договору є сталою і містить додатково 9,43 млн грн на ризики та 300 тис. грн для покриття інфляційних витрат.

Журналісти стверджують, що аналіз кошторису свідчить про завищення ціни на матеріали вдвічі. Наприклад, вартість дисперсії полівінілацетатної напластифікованої у кошторисі вказана по 435 грн за кг, однак ринкова ціна коливається від 175 до 209 грн за кг, кабель ВВГ-Пнгд 3х2,5 заклали по 97 грн за м, водночас ціни коливаються від 76 до 87 грн за м, ПВХ галтель з профілем заклали по 407 грн за м при ринковій ціні 39-94 грн за м. За інформацією журналістів, лише вартість цих матеріалів завищена на близько 8 млн грн.

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Окремо журналісти звернули увагу на позиції, які не мають точних характеристик. Зокрема, мова йде про алюмінієві двері за 19 368 грн за м², стельові плити Армстронг, на які планують витратити 7,4 млн грн, невідому композитну стяжку, на яку заклали по 19 грн за кг, та профнастил, який вартуватиме по 442 грн за м². Журналісти також зазначили, що у кошторисі вказані невідомий клей для лінолеуму, дерев’яні вікна, бронеплівка, стельові деталі риштувань, огорожа, теплоізоляція і решта позицій, які коштують понад мільйон гривень, проте не мають характеристик.

Видання також зазначило, що участь у тендері взяла компанія «Будівельна фірма «Жовква», ЛТД», яка запропонувала на 50 млн грн меншу ціну, але пропозицію учасника замовник відхилив через виявлені недоліки. Йдеться про китайські та турецькі товари, непідтверджений ступінь локалізації товарів.

Як писав ZAXID.NET, цей тендер – вже п’ята закупівля на реставрацію будівлі психіатричної лікарні за останні роки. Усі попередні роки вигравала одна й та ж львівська компанія – «Вельт Капітал».

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У 2023-2024 роках вона виконала першу чергу реконструкції – за 23,9 та 39,7 млн грн відповідно. У 2025 році лікарня двічі оголошувала тендер на другу чергу. Обидва рази переможцем без конкуренції стала та сама «Вельт Капітал» – в одному випадку вона була єдиним учасником і отримала контракт автоматично на 162,4 млн грн.

Після першого тендеру 2025 року, де підрядник запропонував 249,8 млн грн, розслідування NGL.media виявило завищення вартості низки будівельних матеріалів. Загальна переплата лише за п’ятьма позиціями перевищила 2,4 млн грн, зокрема клей для лінолеуму закуповували майже в чотири рази дорожче за ринкову ціну, а підвіконні дошки – удвічі дорожче. Завищені ціни зафіксували й щодо керамічної плитки та фасадної фарби, через що, за підрахунками журналістів, загальна вартість ремонту зросла майже на 9,8 млн грн.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «Вельт Капітал» зареєстроване у Львові у 2016 році та належить львів’янці Тетяні Павленко. Керівник фірми – Андрій Чавус. Основний вид діяльності компанії – будівництво житлових і нежитлових будівель. «Вельт Капітал» неодноразово звинувачували у завищенні цін на матеріали. Зокрема, на ремонті Будинку офіцерів Луцький національний технічний університет переплатив 4 млн грн. Раніше компанія на мільйон гривень завищила вартість ремонту нейрохірургічного відділення Першого ТМО Львова. Разом з тим «Вельт Капітал» за останні 10 років отримала бюджетних підрядів на понад 7,8 млрд грн.

До слова, Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню очолює 54-річний Богдан Чечотка. Він керує Львівською обласною психлікарнею понад вісім років. Перед тим очолював департамент охорони здоров’я Львівської ОДА. На місцевих виборах 2020 року балотувався до Львівської обласної та міської рад за списками партії «Батьківщина», але не пройшов.