Схему організували у Берегівському надлісництві

Прокуратура оголосила підозру екскерівнику Берегівського надлісництва Анатолію Козару, який організував незаконну вирубку і продаж дубів. Це друга кримінальна справа посадовця, якого разом з депутатом Закарпатської обласної ради Георгієм Горватом обвинувачують у масштабних махінаціях з деревиною.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 3 лютого, у березні 2025 року керівник лісгоспу наказав підлеглому майстру лісу, який не був закріплений за відповідною ділянкою, провести рубку в Лавківському лісництві. До робіт залучили сторонніх людей, які незаконно вирубали дуби, які не мали жодних ознак відведення в рубку. Сума завданої шкоди довкіллю перевищила 1,38 млн грн.

«У травні 2025 року він також організував незаконний відпуск лісоматеріалів. За його вказівкою підлеглий оформив фіктивні документи через електронну систему обліку деревини, після чого 12,8 кубометрів дуба вивезли та передали стороннім людям у Чернівецькій області. Збитки за цим епізодом склали понад 250 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний екскерівник лісництва є також обвинуваченим у масштабних махінаціях з деревиною, яку організував депутат Закарпатської обласної ради.

Нагадаємо, йдеться про схему продажу цінної деревини під виглядом дров на Закарпатті. Серед підозрюваних – депутат облради від партії «Батьківщина» Георгій Горват, екскерівник Берегівського надлісництва Анатолій Козар та перевізник Іван Симчина, які завдали державі збитків на 1,8 млн грн. Справу розглядає Воловецький районний суд.

На цей раз дії ексдиректора Берегівського лісгоспу кваліфіковано як зловживання службовим становищем, що спричинило істотну шкоду та перевищення влади працівником правоохоронного органу (ч. 1 ст. 364 та ч. 3 ст. 365КК України). Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення.