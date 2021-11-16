Артема Дмитрука виключили з фракції «Слуга народу»

Нардепа Артема Дмитрука 16 листопада виключили з фракції «Слуга народу». Про це під час засідання парламенту заявив перший віцеспікер Олександр Корнієнко, передає «Суспільне».

«Відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України повідомляю про рішення депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" виключити зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича», – сказав Корнієнко.

Сам Дмитрук заявив, що був у відрядженні у Вірменії, коли в партії ініціювали його виключення. Окрім того, Дмитрук заявив, що його нібито виключили через те, що він не голосував за відставку Дмитра Разумкова і не підтримав закон про олігархів. При цьому Дмитрук підтвердив, що вступив у міжфракційне об’єднання «Розумна політика», яке ініціював екс-голова Верховної ради Разумков.

Артем Дмитрук – український підприємець, громадський діяч і політик.Призер чемпіонату Світу з пауерліфтингу. Багаторазовий чемпіон України. У Верховну Раду пройшов у списках «Слуги народу».

Відомий своїми неоднозначними заявами та скандальними вчинками. Після затвердження прем'єр-міністра та уряду України у 2019 році Дмитрук не зміг назвати навіть прізвища прем'єр-міністра, за якого проголосував. Через кілька місяців вчинив бійку з Сергієм Власенком, депутатом від «Батьківщини».

Взяв участь у пропагандистському фільмі проросійського блогера Анатолія Шарія (якого розшукує СБУ) про події 2 травня 2014 року в Одесі. 16 червня 2021 охорона Дмитрука побила кількох людей, які прийшли до нього на прийом громадян у зв'язку з довгобудом в Одесі. Раніше деякі інвестори та керівництво будівельної компанії, які займаються цим будинком, звинувачували Дмитрука у спробі рейдерського захоплення об'єкта.

Депутат відомий своїми антивакцинаторськими поглядами – виступав проти обов'язкової вакцинації і розповсюджував фейки про коронавірус.