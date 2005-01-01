Скандальній судді Сихівського суду Еллі Радченко не повернули повноважень

Вища рада правосуддя розглянула скаргу судді Еллі Радченко щодо її відсторонення. Там вирішили, що посадовиця таки порушила свої повноваження та не поновили їх. Згодом ще розглянуть її звільнення.

До дисциплінарної відповідальності суддю Сихівського районного суду Львова притягнули ще 18 жовтня минулого року. Через її рішення у скандальній справі щодо ресторану «Хутірець». Нагадаємо, першочергово Сихівський суд постановив знести незаконно встановлений ресторан. Було дві спроби знести будівлю. Проте під час першої спроби виявилося, що за документами на місці ресторану є житловий будинок. Із другої спроби виконавча служба знову не змогла демонтувати ресторан «Хутірець». Власник будівлі звернувся до судді Еллі Радченко, яка своїм рішенням зупинила дію виконавчого листа про демонтаж ресторану.

Тоді на дії судді поскаржилися до Вищої ради правосуддя. Дисциплінарна палата встановила, що Еллі Радченко таки зробила грубе порушення процесуального кодексу та не встановила істинних обставини справи.

Натомість сама Еллі Радченко стверджує, що, навпаки, виконала всі вимоги процесуального кодексу України.

До слова, ресторан «Хутірець» працює досі, а справа про його демонтаж чекає на розгляд у Верховному суді.