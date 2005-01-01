Скандальній судді Сихівського суду Еллі Радченко не повернули повноважень

Вища рада правосуддя розглянула скаргу судді

СуспільствоМарта Когут, сьогодні, 15:24 13960

Відео до теми

До теми

Вища рада правосуддя розглянула скаргу судді Еллі Радченко щодо її відсторонення. Там вирішили, що посадовиця таки порушила свої повноваження та не поновили їх. Згодом ще розглянуть її звільнення.

До дисциплінарної відповідальності суддю Сихівського районного суду Львова притягнули ще 18 жовтня минулого року. Через її рішення у скандальній справі щодо ресторану «Хутірець». Нагадаємо, першочергово Сихівський суд постановив знести незаконно встановлений ресторан. Було дві спроби знести будівлю. Проте під час першої спроби виявилося, що за документами на місці ресторану є житловий будинок. Із другої спроби виконавча служба знову не змогла демонтувати ресторан «Хутірець». Власник будівлі звернувся до судді Еллі Радченко, яка своїм рішенням зупинила дію виконавчого листа про демонтаж ресторану.

Тоді на дії судді поскаржилися до Вищої ради правосуддя. Дисциплінарна палата встановила, що Еллі Радченко таки зробила грубе порушення процесуального кодексу та не встановила істинних обставини справи.

Натомість сама Еллі Радченко стверджує, що, навпаки, виконала всі вимоги процесуального кодексу України.

До слова, ресторан «Хутірець» працює досі, а справа про його демонтаж чекає на розгляд у Верховному суді.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

На Львівщині суд виправдав волонтера, якого поліцейські зупинили п’яним за кермом ZAXID.NET
Президент призначив 13 суддів на Львівщині ZAXID.NET
СБУ затримала у Львові адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук