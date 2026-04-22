Головний корпус Павлоградського хімзаводу

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі про постачання бракованих мін ЗСУ Павлоградським хімічним заводом на Дніпропетровщині. Про це розповів начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв’ю Цензор.НЕТ 22 квітня.

За його словами, обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» та його заступника скерували до суду.

«Під час розслідування кримінального провадження за фактом протидії законній діяльності ЗСУ встановлено, що вони умисно здійснили постачання понад 233 тис. непридатних до використання мін. Зокрема, 82-міліметрових мінометних пострілів у кількості 100 тис. та 120-міліметрових мінометних пострілів у кількості майже 133 тис., і цим завдали збитків державі у розмірі 3,3 млрд грн», – розповів він.

Слідство також встановило, що неякісне та несвоєчасне постачання мінометних пострілів відбулось з метою перешкоджання законній діяльності української армії.

«Згідно з проведеною судовою експертизою, використання зазначених порохів призвело до нестабільної роботи порохового заряду в цілому, та як наслідок – неможливості використання мінометних пострілів за призначенням у ЗСУ», – сказав Андрій Швець.

Відомо, що у серпні 2024 року гендиректор заводу і його заступник підробили наказ про зупинку виробництва нібито через його пошкодження унаслідок російської атаки, що не відповідало дійсності. Надалі фігуранти використали підроблений наказ для отримання довідок Торгово-промислової палати України та продовження строку дії державних договорів, укладених з Агенцією оборонних закупівель, що дозволило заводу уникнути нарахування штрафних санкцій по державних контрактах щодо постачання перших партій мін.

Також слідство перевіряє версію корисливого мотиву вчинення кримінального правопорушення.

«Наразі проводиться досудове розслідування за фактом можливого завищення закупівельної вартості порохів окремих марок виробництва компанії США у компанії резидента Великої Британії», – додав Швець.

Під час розслідування слідчі вилучили 480 штук 120-міліметрових пострілів та 70 штук 82-міліметрових мінометних пострілів для проведення експертного дослідження. Рішення щодо долі вказаних речових доказів прийме суд під час проголошення вироку у справі.

При цьому, Командування Сил логістики ЗСУ 20 листопада 2024 року винесло розпорядження про заборону видачі 82 мінометних пострілів, які залишились у війську, а 23 листопада 2024 року – про заборону видачі 120 мінометних пострілів, які залишились у війську. Цю продукцію скерували до виробника для проведення рекламації, підсумував керівник ГСУ СБУ.

Нагадаємо, у 2024 році стало відомо, що ЗСУ отримали 120 тис. бракованих мінометних пострілів. За даними журналіста Юрія Бутусова, завод, який виробив боєприпаси, не мав для них необхідних компонентів, але все одно взявся виконувати державне замовлення.

29 квітня СБУ повідомила про затримання гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана, його першого заступника Олексія Кириченка, а також екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Військові посадовці, за даними слідства, мали контролювати якість вироблених боєприпасів, однак не зробили цього. 30 квітня та 1 травня підозрюваним обрали запобіжні заходи – суд взяв під варту всіх чотирьох фігурантів без права на внесення застави.