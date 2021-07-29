Слідство переконане, що вбиство Дафне Каруану Галіцію пов'язане із її діяльністю

Уряд Мальти визнали відповідальним за вбивство журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції у 2017 році. Хоч незалежне розслідування не знайшло доказів причетності уряду до злочину, слідство вважає, що чиновники створили в країні «атмосферу безкарності», яка і призвела до вбивства журналістки.

Як повідомляє Times of Malta в четвер, 29 липня, слідство опублікувало звіт в якому вказало, що відповідальність за вбивство має нести саме держава. Хоч розслідування не знайшло доказів причетності уряду до злочину, слідство заявило, що чиновники створили в країні «атмосферу безкарності, яка і призвело до краху верховенства права».

Згідно з висновками розслідування, держава не визнала реальних та безпосередніх ризиків для життя Галіції та не намагалася їх зменшити. Слідство також заявило, що вбивство журналістки було пов'язане із її професійною діяльністю.

Вбивство Дафне Каруани Галіції

Дафне Каруана Галіція загинула від вибуху бомби в її автомобілі в жовтні 2017 року. Вона розслідувала корупційні злочини в межах проекту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра. Трьом чоловікам, які встановили бомбу, вже висунули обвинувачення. Посереднику злочину Мелвіну Теуму поліція пообіцяла імунітет в обмін на інформацію про замовника вбивства.

В 2019 році заарештували бізнесмена Йорґена Фенека, а також Вінсента Маската та братів Жоржа та Альфреда Деджорджіо. Маскат визнав провину в організації вбивства у 2021 році, його засудили до 15 років позбавлення волі.