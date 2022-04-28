Словаччина надала Україні допомогу на суму понад 10 млн євро

Уряд Словаччини схвалив пропозицію про безоплатну передачу Україні військових матеріалів на суму понад 2 мільйони євро. Як повідомило видання «Європейська правда» з посиланням на Aktuality, міноборони цієї країни скористається можливістю відшкодування деяких витрат на рівні Євросоюзу та на основі двосторонніх угод.

Зокрема, йдеться про 10 млн літрів дизельного пального, 2,4 млн літрів авіабензину та 12 тис. штук 120-міліметрових боєприпасів. Словаччина вже надала Україні допомогу на суму понад 10 млн євро.

«Наступні два тижні будуть дуже важливими з військової точки зору», – зазначив міністр закордонних і європейських справ Іван Корчок.

За його словами, російська сторона продовжує наполягати на тому, що мирне рішення може бути досягнуте лише після остаточного визнання анексії Криму та відділення так званих Донецької та Луганської республік.

Нагадаємо, раніше Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.