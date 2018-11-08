Словаччина видасть Україні екс-керівника закарпатського «Правого сектора»

В Україні Володимира Гласнера підозрюють у тероризмі, погрозах вбивством, побитті й бандитизмі

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:335710

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Словаччина видасть Україні екс-керівника закарпатського «Правого сектора»
фото з відкритих джерел
Володимир Гласнер керував «Правим сектором» на Закарпатті

Міністр юстиції Словаччини Ґабор Ґал 6 листопада підписав подання на екстрадицію Володимира Гласнера – колишнього лідера «Правого сектора» Закарпаття, повідомило місцеве видання «Заголовок » з посиланням на словацькі ЗМІ.

Представник прокуратури міста Кошице повідомив, що Гласнер разом зі спільниками у 2014-2015 роках створив злочинну групу, яка скоювала тяжкі злочини на території України.

Гласнер на суді у Кошице. Фото SME.sk

Володимир Гласнер – колишній член Добровольчого українського корпусу (ДУК) «Правий сектор», був начальником штабу 1-ого (закарпатського) запасного батальйону ДУК. В Україні чоловіка підозрюють у терористичних діях, бандитизмі, погрозах вбивством і побитті. Він є уродженцем Севастополя.

Гласнер проживав у словацькому місті Кошице і там його заарештувала словацька поліція за запитом України. Із 18-го червня цього року його тримали під вартою.

Згодом суд міста Кошице змінив попередній арешт підозрюваного на арешт, який передує екстрадиції. Ордер на його арешт видав український суд.

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