Закарпатець сховав гроші у спинці заднього сидіння автомобіля

Мешканець Ужгородського району сховав у спинці сидіння 990 тис. доларів і намагався вивезти гроші в ЄС. Тайник виявили інспектори словацької митниці, закарпатцю загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 7 липня, інцидент стався в пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».

«57-річний закарпатець сховав гроші у спинці заднього сидіння Audi A8 та обрав “зелений коридор”, призначений для людей, які не перевозять товари або цінності, що підлягають обов'язковому декларуванню. Однак під час перевірки на словацькому боці митники виявили схованку з готівкою», – розповіли правоохоронці.

Гроші арештували. Водієві інкримінують контрабанду у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-3 КК України).

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Санкція статті передбачає від 850 тис. грн до 1 млн 275 тис. грн штрафу або від 5 до 10 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна. Обвинувальний акт відправили до Ужгородського міськрайонного суду.