На Хмельниччині судили так званого «смотрящого» за Деражнянським районом. Чоловік після звільнення з тюрми координував злочинців та займався підробленням грошей. Він отримав вісім років тюрми.

Як встановило слідство, чоловік раніше відбував покарання за умисне вбивство. Після звільнення, заручившись підтримкою злочинного середовища Хмельницької області, отримав статус «смотрящого» за Деражнянським районом. До його повноважень належало призначення раніше судимих осіб відповідальними за певні напрямки злочинної діяльності та їхня координація.

«Одним із видів протиправної діяльності зловмисник визначив придбання та реалізацію підробленої національної валюти. До бізнесу залучив двох спільників. Також чоловіки займались вимаганням. Жертвою злочинців став мешканець міста Деражня, у якого вони безпідставно вимагали 35 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, один із засуджених збував амфетамін у виправній колонії, приховуючи наркотики в посилках з продуктами харчування.

Чоловіка визнали винним в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 ККУ), вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 ККУ), придбанні та зберіганні з метою збуту підроблених банкнот національної валюти України (ч. 2 ст. 199 ККУ). Йому призначили вісім років тюрми з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Його спільники отримали по сім з половиною та чотири роки ув’язнення. Наразі усі троє перебувають в СІЗО під вартою.