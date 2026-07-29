Найкраще привчати собаку до поїздок із раннього віку

Якщо собака нервує або відмовляється сідати в автомобіль, привчати його до поїздок варто поступово. Для цього тварині потрібно дати час познайомитися з машиною, створити приємні асоціації та починати з нетривалих маршрутів. BarberPet розповідає, як привчити собаку до поїздок без стресу.

Почніть зі знайомства з автомобілем

Найкраще привчати собаку до поїздок із раннього віку. Якщо у вас немає автомобіля, можна знайомити цуценя з громадським транспортом, щоб воно звикало до шуму, руху, поворотів та гальмувань.

Перед першою поїздкою підведіть собаку до авто на повідку, дозвольте обнюхати транспорт і переконайтеся, що шум працюючого двигуна не викликає страху. Також навчіть собаку застрибувати в авто лише за командою.

Не поспішайте з першими поїздками

Для першої поїздки важливо не годувати та напувати собаку за дві години до початку. Так ви уникнете захитування. Візьміть в авто звичну миску, воду та корм, постеліть на сидіння чохли.

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У салон також можна покласти улюблену іграшку або ласощі, щоб зацікавити улюбленця. Ви навіть самі можете сісти всередину, щоб улюбленець почувався у безпеці. Дайте собаці час оглянути салон.

Почати поїздки потрібно із коротких дистанцій, наприклад, до найближчого магазину. Під час поїздки собака може злякатися або бути надмірно активним, тому важливо не сварити собаку.

Якщо ви плануєте перевозити собаку в переносці, дайте також йому час познайомитися з нею. Тварина повинна сприймати переноску як безпечне місце.

Як перевозити собаку в машині?

Собака не повинна вільно пересуватися салоном, адже це небезпечно для всіх пасажирів. Ви можете використовувати переноску, автогамак, спеціальний ремінь безпеки зі шлейкою або обмежувач, який відокремить собаку від пасажирів.

Якщо ви плануєте довгу подорож, перед дорогою дайте собаці фізичне навантаження, щоб він почувався спокійнішим.

Також важливо пам’ятати, що собаку не можна залишати самого у закритій машині. У спеку це може призвести до перегріву, а в холод – до переохолодження.

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