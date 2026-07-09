Хмельницький міськрайонний суд визнав винним військовослужбовця Віталія К., який понад сім місяців замість проходження служби працював на шиномонтажі у Київській області. Обвинувачений визнав провину та перерахував 200 тис. грн на підтримку ЗСУ. Суд призначив йому пʼять років тюрми, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як йдеться у вироку від 6 липня, Віталій К. проходив службу на посаді солдата резерву 106-ї запасної роти військової частини на Хмельниччині. За даними слідства, з 11 березня по 28 листопада 2025 року військовослужбовець за домовленістю з керівництвом працював на шиномонтажі «4 колеса» у місті Вишгород Київської області.

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Водночас його відсутність у частині приховували, пояснюючи її як виконання службових завдань поза межами місця дислокації.

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У суді Віталій К. повністю визнав провину та розкаявся. Суд врахував, що він раніше не судимий, сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується, утримує малолітнього сина, а також добровільно перерахував 200 тис. грн на підтримку ЗСУ.

Суддя Юрій Демʼянов визнав військовослужбовця винним за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби, вчинене за попередньою змовою) та призначив пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що днями Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок іншому учаснику цієї ж схеми – молодшому сержанту Віталію Т., який до викриття встиг попрацювати на шиномонтажі понад півтора місяця. Йому також замість реального покарання призначили два роки іспитового терміну.