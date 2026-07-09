Солдат з Хмельницького уник покарання за 7-місячну роботу на шиномонтажі замість служби
Обвинувачений визнав свою вину та перерахував 200 тис. грн на ЗСУ
Хмельницький міськрайонний суд визнав винним військовослужбовця Віталія К., який понад сім місяців замість проходження служби працював на шиномонтажі у Київській області. Обвинувачений визнав провину та перерахував 200 тис. грн на підтримку ЗСУ. Суд призначив йому пʼять років тюрми, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.
Як йдеться у вироку від 6 липня, Віталій К. проходив службу на посаді солдата резерву 106-ї запасної роти військової частини на Хмельниччині. За даними слідства, з 11 березня по 28 листопада 2025 року військовослужбовець за домовленістю з керівництвом працював на шиномонтажі «4 колеса» у місті Вишгород Київської області.
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Водночас його відсутність у частині приховували, пояснюючи її як виконання службових завдань поза межами місця дислокації.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У суді Віталій К. повністю визнав провину та розкаявся. Суд врахував, що він раніше не судимий, сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується, утримує малолітнього сина, а також добровільно перерахував 200 тис. грн на підтримку ЗСУ.
Суддя Юрій Демʼянов визнав військовослужбовця винним за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби, вчинене за попередньою змовою) та призначив пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Додамо, що днями Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок іншому учаснику цієї ж схеми – молодшому сержанту Віталію Т., який до викриття встиг попрацювати на шиномонтажі понад півтора місяця. Йому також замість реального покарання призначили два роки іспитового терміну.