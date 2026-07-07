Хмельницький міськрайонний суд визнав винним військовослужбовця Віталія Т., який понад півтора місяця замість проходження служби працював на шиномонтажі у Київській області. Обвинувачений визнав провину та перерахував 80 тис. грн на підтримку ЗСУ. Суд призначив йому пʼять років тюрми, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як йдеться у вироку від 2 липня, Віталій Т. проходив службу на посаді сержанта резерву 106-ї запасної роти військової частини у званні молодшого сержанта. За даними слідства, з 6 жовтня до 28 листопада 2025 року військовий за домовленістю з керівництвом працював на шиномонтажі «4 колеса» у місті Вишгород Київської області. Водночас його відсутність у військовій частині приховували, оформлюючи її як нібито виконання службових завдань поза межами місця дислокації.

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У суді Віталій Т. повністю визнав провину та розкаявся. Суд врахував, що він раніше не судимий, сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується, утримує малолітню доньку, а також добровільно перерахував 80 тис. грн на підтримку ЗСУ.

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Суддя Юрій Демʼянов визнав військовослужбовця винним за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби, вчинене за попередньою змовою) та призначив пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.