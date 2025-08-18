У вівторок збережеться суха і спекотна погода

У вівторок, 19 серпня, у Львові та області збережеться спекотна погода, однак можливий невеликий вітер та туман. Про це йдеться у прогнозі погоди Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Зазначається, що погоду 19 серпня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Можлива мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура на Львівщині вночі 6-11°С, вдень 22-27°С тепла. У Львові буде прохолодніше: 8-10°С вночі та 24-26°С тепла вдень.

Загалом цього тижня синоптики прогнозують теплу та суху погоду. Температура повітря поступово підвищуватиметься. Максимум очікується в середині тижня – вдень до 30°С тепла. Наприкінці робочого тижня прогнозуються короткочасні дощі з грозами та значне зниження температури – до 21°С тепла.