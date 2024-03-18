Україна вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку

На ХХ Зимовій Дефлімпіаді в Ерзурумі виступили близько 600 учасників з 36 країн. На змаганнях визначали найсильніших у гірськолижному спорті, сноуборді, лижних перегонах, керлінгу, шахах та футзалі. Україну представили 36 спортсменів, серед них – восьмеро з Львівщини. Усі вони вибороли медалі. За це їх відзначили державними нагородами, повідомляє управління молоді та спорту Львівщини.

Серед представників Львівщини відзначилися:

Ярослав Гульоватий, який став чемпіоном з лижних перегонів (це перша в історії Львівської області нагорода на Дефлімпійських іграх);

«золото» з керлінгу завоювала пара дабл-мікст у складі Михайла Плесканки та Катерини Якимець;

Тетяна Гливка, Маргарита Опря та Катерина Якимець стали чемпіонками командних змагань з керлінгу;

шахіст Денис Колб завоював «бронзу» у командній грі з рапіду в складі збірної України-2;

Олександр Гаць, Михайло Плесканка та Роман Єфанов стали бронзовими призерами командних змагань у керлінгу.

За такі заслуги президент України відзначив львів’ян державними нагородами: Ярослава Гульоватого та Михайла Плесканку – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня;

Тетяну Гливку, Маргариту Опрю та Катерину Якимець – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня; Романа Єфанова, Олександра Гаця та Дениса Колба – медаллю «За працю і звитягу».

Нагадаємо, Дефлімпійські ігри – спортивні змагання найвищого рівня для людей з порушеннями слуху, їх проводять раз у чотири роки. У 2024 році Україна здобула 19 медалей і вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку серед усіх країн.