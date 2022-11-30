Білий дім розглядає визнання ПВК «Вагнера» терористичною організацією
Визнання «вагнерівців» терористами дозволило б США розпочати проти них кримінальні переслідування
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Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оголошення ПВК «Вагнера» іноземною терористичною організацією. Про це агенції Bloomberg повідомили два поінформовані співрозмовники.
Стверджується, що визнання ПВК «Вагнера» іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування проти групи та її членів, а також накласти арешт на її активи по всьому світу.
Переслідування Вашингтоном ПВК «Вагнера» покликане стримати діяльність найманців в Україні, а також протидіяти їхньому все більшому впливу в Африці. Угруповання, як і його засновник Євгеній Пригожин, уже перебувають під санкціями США, ЄС і Британії.
Остаточного рішення про це ще не було ухвалено, підкреслили співрозмовники Bloomberg. Білий дім і Державний департамент США не прокоментували інформацію.
ПВК «Вагнера» з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну «вагнерівці» брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.