Заборона президента Сполучених Штатів Джо Байдена на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв не включає заборону на імпорт урану для атомних електростанцій. Про це пише Reuters.

Зазначається, що представники нергетичної галузі США розраховують на Росію та її союзників – Казахстан і Узбекистан – для отримання приблизно половини урану, який живить її атомні електростанції.

Так, саме представники цієї галузі заохочують Білий дім, щоб він продовжував дозволяти імпорт урану з Росії, незважаючи на вторгнення Москви в Україну.

У США немає виробництва або переробки урану, хоча кілька компаній заявили, що хотіли б відновити внутрішнє виробництво в Техасі або Вайомінгу, якщо виробники ядерної енергії підпишуть довгострокові контракти на поставку.

У документі Білого дому, оприлюдненому після того, як Байден оголосив про заборону купівлі російської нафти та підсумовуючи санкції проти РФ, не згадується про уран.