Держсекретар США офіційно привітав українську церкву з отриманням автокефалії

Очільник Державного департаменту США Майк Помпео офіційно привітав Україну з отриманням Томосу для ПЦУ. Про це повідомляється 10 січня на офіційному сайті Держдепу США.

Помпео назвав надання Вселенським патріархатом Томосу про автокефалію Православної Церкви України «історичним досягненням».

«Оголошення 6 січня про автокефалію для незалежної православної церкви України знаменує собою історичне досягнення, оскільки Україна прагне прокладати власне майбутнє.... США вкотре заявляють про свою незмінну підтримку суверенної, незалежної України», - йдеться у заяві.

У повідомленні наголошується, що США як і раніше «рішуче підтримують свободу віросповідання, у тому числі свободу членів релігійних груп керувати своєю релігійними справами без втручання ззовні».

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Згідно з цим документом, Вселенський патріархат проголошує створену в межах України автокефальну Церкву своєю духовною донькою з кафедрою у Києві.