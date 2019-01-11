Держсекретар США офіційно привітав українську церкву з отриманням автокефалії

США назвали надання Томосу про автокефалію для Православної Церкви України «історичним досягненням»

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 10:591150

До теми

Очільник Державного департаменту США Майк Помпео офіційно привітав Україну з отриманням Томосу для ПЦУ. Про це повідомляється 10 січня на офіційному сайті Держдепу США.

Помпео назвав надання Вселенським патріархатом Томосу про автокефалію Православної Церкви України «історичним досягненням».

«Оголошення 6 січня про автокефалію для незалежної православної церкви України знаменує собою історичне досягнення, оскільки Україна прагне прокладати власне майбутнє.... США вкотре заявляють про свою незмінну підтримку суверенної, незалежної України», - йдеться у заяві.

У повідомленні наголошується, що США як і раніше «рішуче підтримують свободу віросповідання, у тому числі свободу членів релігійних груп керувати своєю релігійними справами без втручання ззовні».

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Згідно з цим документом, Вселенський патріархат проголошує створену в межах України автокефальну Церкву своєю духовною донькою з кафедрою у Києві.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Історичний собор української церкви.
Чи здатна нова церква перетягти на свій бік щонайбільше парафій, підлеглих УПЦ (МП)? ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук