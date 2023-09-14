США оголосили про новий пакет санкцій проти Росії
Під санкції потрапили 24 фізичні особи і низка компаній
У четвер, 14 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна. Про це повідомляє мінфін США.
Під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі. Серед компаній, які потрапили під санкції: «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг», «Росавтодор», НВО «Сатурн», «Сінко-Банк».
Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Адміністрація президента США Джо Байдена планує додати до списку санкцій п'ять турецьких компаній і одного громадянина Туреччини.
До слова, напередодні стало відомо, що Європейський Союз вчергове продовжив дію персональних санкцій, запроваджених у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України. Водночас із санкційного списку ЄС вилучив чотирьох осіб.
Пізніше Євросоюз офіційно оприлюднив імена росіян, які більше не підпадають під санкції. Відтак, підтвердилась інформація, що Фархад Ахмєдов, Алєксандр Шульгін, Грігорій Бєрьозкін та Ґєорґій Шуваєв були вилучені з санкційних списків.