У четвер, 14 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна. Про це повідомляє мінфін США.

Під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі. Серед компаній, які потрапили під санкції: «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг», «Росавтодор», НВО «Сатурн», «Сінко-Банк».

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Адміністрація президента США Джо Байдена планує додати до списку санкцій п'ять турецьких компаній і одного громадянина Туреччини.

До слова, напередодні стало відомо, що Європейський Союз вчергове продовжив дію персональних санкцій, запроваджених у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України. Водночас із санкційного списку ЄС вилучив чотирьох осіб.