Санкції продовжили до березня 2024 року

Європейський Союз вчергове продовжив дію персональних санкцій, запроваджених у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України. Водночас із санкційного списку ЄС вилучив чотирьох осіб, повідомила у середу, 13 вересня, «Європейська Правда» із посиланням на оголошення Єврокомісії.

Рішення продовжити санкції проти росіян ще на пів року Рада Євросоюзу ухвалила 12 вересня. Терміни персональних санкцій продовжили до 15 березня 2024 року.

Серед санкційних обмежень проти 1800 фізичних та юридичних осіб:

обмеження на в'їзд до країн ЄС;

заборона надання фінансових чи інших ресурсів;

замороження активів, які перебувають на території країн Євросоюзу.

Водночас Рада ЄС вилучила зі списку чотирьох фізичних осіб. Їхні імена не розголошуються.

Зазначимо, напередодні агентство Reuters повідомило, що Євросоюз не буде продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів: наближеного до Владіміра Путіна Грігорія Бєрьозкіна, мільярдера Фархада Ахмєдова та Алєксандра Шульгіна, який раніше володів російською компанією Ozon.