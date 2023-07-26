Портрет Віктора Пшонки в золотій рамі, на якому він був зображений як римський Цезар, стало одним із символів корупційної епохи режиму Януковича

ЄС зніме санкції з колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема. Як пише у середу, 26 липня, видання Bloomberg, Пшонці вдалося виграти судову справу.

У рішенні суду йдеться, що Рада Євросоюзу зробила помилкові оцінки в обґрунтуванні санкцій. Водночас суд сумнівається, що українська судова адміністрація дотрималася права на захист колишнього генпрокурора в місцевих кримінальних провадженнях.

За часів Януковича Віктор Пшонка був генеральним прокурором України, після 2014 року він разом із сином втік до Росії. Він та його син Артем вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання українських державних коштів та їхнє незаконне переміщення за межі України.

«Портрет Пшонки в золотій рамі, на якому він був зображений як римський Цезар, став емблемою корупційної епохи підтримуваного Росією екс-президента України Віктора Януковича. Його син був депутатом від партії Януковича, його також звинувачують у розкраданні», – пише видання.

Віктор Пшонка зник з України під час подій Євромайдану 2014 року. Перебуває в розшуку. Востаннє він з’являвся на публіці 13 квітня 2014 року у російському місті Ростов-на-Дону, де він давав прес-конференцію разом із колишнім президентом Віктором Януковичем та екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Після втечі з України та цієї прес-конференції Пшонка жодного разу не коментував обвинувачення у корупції.