Дмитро Кулеба й Анналена Бербок на прес-конференції в Києві

Питання про обнулення санкцій проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди не може стояти на порядку денному, заявив у понеділок, 11 вересня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Йдеться про пропозицію генерального секретаря ООН обнулити санкції проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди. Вміст відповідного листа генсека до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова раніше опублікувало німецьке видання Bild.

«Питання про обнулення санкцій, в принципі, не може стояти. Якщо зараз щось обнулити, то завтра Росія розбомбить ще додатковий порт, почне шантажувати світ новими вимогами», – сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ України додав, що під час зустрічі з Анналеною Бербок вони торкнулися питання санкцій і зернової угоди. За його словами, йому відомо, що є деякі сили, які підтримують поступки Росії у цій вимозі.

«Я не кажу, що Анналена це підтримує, але є такі сили. І я чітко сказав, що якщо у когось є бажання дозволити родині Патрушева, який зневажає, ненавидить Захід, хоче його зруйнувати, заробити пару сотень мільйонів доларів на “Россельхозбанку”, то можете підключити “Россельхозбанк” знову до SWIFT. Як ці люди матимуть до себе будь-яку повагу після цього, мені важко уявити», – сказав Кулеба. «Але якщо такі люди є, яким прикро, що Патрушев не заробляє на “Россельхозбанку”, значить, вони нестимуть відповідальність за те, що відбувається», – наголосив міністр, якого цитує «Суспільне».

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, але відкидає послаблення санкцій проти Росії в обмін на відновлення зернової угоди.

За інформацією агенції Reuters, минулого тижня генсек ООН Антоніу Гутерріш надіслав російському міністру закордонних справ Сєрґєю Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення Чорноморської зернової угоди, з якої Росія вийшла в липні 2023 року. Міністерство закордонних справ Росії відкинуло спробу ООН відновити Чорноморську угоду як «нову порцію обіцянок». Публічно були окреслені й пропозиції, які Гутерріш зробив у листі до Лаврова.

4 вересня у Сочі в Росії відбулася зустріч президентів Туреччини та РФ. Тоді Ердоган і Путін не дійшли згоди щодо відновлення дії зернового коридору в Чорному морі.