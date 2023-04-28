США передали Україні датчики для виявлення ядерних вибухів
США передали Україні датчики виявлення викидів радіації від застосування ядерної зброї, пише The New York Times.
Національне управління ядерної безпеки пояснило, що мережа датчиків розгортається «по всьому регіону» і дасть можливість «визначити параметри, місце та наслідки будь-якого ядерного вибуху». Це позбавить Росію можливості «анонімно» використовувати ядерну зброю в Україні. У разі виникнення в Україні надзвичайної ситуації через ядерний вибух аналіз швидко надійде держорганам США для захисту населення.
Як зазначається в публікації, розгортання системи виявлення застосування ядерної зброї свідчить про те, що США не вважають неможливим такий сценарій розвитку подій.
Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року представники російського політикуму неодноразово говорили про ймовірність застосування ядерної зброї. Зокрема, 21 вересня воєнний злочинець Владімір Путін заявив про готовність застосувати ядерну зброю в разі загрози територіальній цілісності Росії.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вірить у те, що Росія застосує ядерну зброю. 1 січня 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що українська розвідка постійно відстежує переміщення всіх носіїв ядерної зброї в Росії, зазначає «Бабель».