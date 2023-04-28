США передали Україні датчики виявлення викидів радіації від застосування ядерної зброї, пише The New York Times.

Національне управління ядерної безпеки пояснило, що мережа датчиків розгортається «по всьому регіону» і дасть можливість «визначити параметри, місце та наслідки будь-якого ядерного вибуху». Це позбавить Росію можливості «анонімно» використовувати ядерну зброю в Україні. У разі виникнення в Україні надзвичайної ситуації через ядерний вибух аналіз швидко надійде держорганам США для захисту населення.

Як зазначається в публікації, розгортання системи виявлення застосування ядерної зброї свідчить про те, що США не вважають неможливим такий сценарій розвитку подій.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року представники російського політикуму неодноразово говорили про ймовірність застосування ядерної зброї. Зокрема, 21 вересня воєнний злочинець Владімір Путін заявив про готовність застосувати ядерну зброю в разі загрози територіальній цілісності Росії.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вірить у те, що Росія застосує ядерну зброю. 1 січня 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що українська розвідка постійно відстежує переміщення всіх носіїв ядерної зброї в Росії, зазначає «Бабель».