Винищувач F-22

На базу Військово-повітряних сил (ВПС) Великої Британії зі Сполучених Штатів прибули шість винищувачів F-22, які будуть перебазовані до Польщі в межах місії посилення східного флангу НАТО, пише «АрміяInform» з посиланням на відомче видання Пентагону Stars and Stripes.

«США на тлі розширення НАТО на схід перекидають з Аляски до Польщі шість винищувачів п’ятого покоління F-22 з метою стримування Росії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі у вівторок, 26 липня, винищувачі «Раптор», здатні виконувати місії як «повітря-повітря», так і «повітря-земля», прибули на базу Королівських військово-повітряних сил Британії Лейкенгіт. З неї F-22 перебазуються до польського міста Ласьк, де дислокується 32-га тактична база польської авіації.

Передислокація американських винищувачів здійснюється в межах ухваленого на останньому саміті НАТО в Мадриді рішення посилити захист східного флангу Альянсу на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нагадаємо, на цьому саміті НАТО визнало Росію найсерйознішою загрозою своїй безпеці.

Місія із захисту повітряного простору, зокрема, передбачає збільшення систем протиракетної оборони наземного та повітряного базування біля східних кордонів НАТО.