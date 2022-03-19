Американські чиновники підтвердили, що Росія використовує в Україні гіперзвукові ракети. Про це повідомляє CNN, посилаючись на американських високопосадовців.

За їх словами, Росія здійснила удар цими ракетами ще минулого тижня і це стало першим відомим прикладом використанням таких ракет у бою. Використання таких ракет 19 березня у Делятині поки не підтверджується.

На думку американських посадовців, використання РФ гіперзвукових ракет мало на меті як випробування цієї зброї, так і «повідомлення Заходу про російські можливості».

Росія заявила про використання цієї зброї лише 19 березня. Зокрема, міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України.

Генштаб ЗСУ жодних повідомлень про застосування росіянами гіперзвукової зброї не робив, як і про знищення будь-яких військових складів у Делятині. Цієї ночі на Прикарпатті навіть не було повітряної тривоги. Не виключено, що така заява представника міноборони РФ може бути елементом інформаційно-психологічної війни.

«Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони. Повідомлялося, що російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами «Кинжал» прибували для навчань до Сирії.