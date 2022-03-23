США цього тижня планують полегшити прибуття до Штатів українців-біженців. Про це повідомляє агенція Reuters.

Йдеться про те, щоб прискорити обробку віз для родичів громадян США та власників «грін-карт» та призначити більше працівників міграційної служби для опрацювання заяв на отримання тимчасового захищеного статусу.

При цьому, особлива увага приділятиметься правозахисникам, активістам, журналістам та іншим вразливим групам.

Раніше повідомлялося, що деякі українці в США зможуть залишитися в країні на термін до 18 місяців – у межах федеральної програми, відомої як тимчасовий захищений статус. Щоб мати право на захист, люди повинні перебувати в США як мінімум із 1 березня.