США планують збільшити щомісячне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів протягом наступних років до 100 тис. у 2025 році, заявив головний закупівельник Пентагону Вільям ЛаПлант.

«Ми будемо на рівні 100 000 на місяць у 2025 році. Ми були на рівні 14 000 на місяць 6 або 8 місяців тому, зараз ми маємо 28 000 на місяць», – заявив він на конференції в п’ятницю, 15 вересня, повідомила агенція Reuters.

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Але запаси союзників для власної оборони скоротилися, оскільки вони передали їх Україні, яка витрачає тисячі снарядів на день. Снаряди калібру 155 мм виявилися критично важливими для України під час контрнаступу.

Також США надали Україні касетні боєприпаси – вони мають допомогти Україні до моменту надходження більшої кількості снарядів калібру 155 мм.