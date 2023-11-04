Бронемашина Assault Breacher здатна швидко розміновувати навіть найщільнішу оборону ворога

Сполучені Штати Америки таємно передали Україні щонайменше один екземпляр найпотужнішої американської броньованої машини розмінування Assault Breacher. Про це 4 листопада повідомляє Forbes.

Журналісти помітили техніку на фотографіях з заходу за участю Володимира Зеленського з нагоди 3 листопада, коли Україна відзначала День ракетних, артилерійських та інженерних військ.

На світлинах можна побачити, що до набору інженерно-бойової техніки входить Assault Breacher американського виробництва, хоча офіційно про її передачу не повідомлялося.

Штурмові машини розмінування ABV знаходяться на озброєнні США з 2010 року. Загалом побудовано щонайменше 39 таких машин. Базою для Assault Breacher Vehicle став американський танк М1 Abrams.

Крім танкової броні ABV отримала комплекс динамічного захисту та встановлений спереду «плуг» шириною 4,6 метра, через який машину часто називають «протимінним павуком». Замість танкової вежі встановлено спеціальну вежу з двома системами лінійних підривних зарядів. Екіпаж саперного танка – дві людини. Оборонним озброєнням є лише 12,7 мм кулемет.

Екіпаж штурмового бронетранспортера може відкопувати і безпечно підривати закладені міни, засипати окопи і споруджувати протитанкові вали, а потім позначати крихітними прапорцями безпечну смугу для танків і бойових машин, які проїжджатимуть через «пролом» на великій швидкості. Вважається, що ця машина може розмінувати поле вдесятеро швидше, ніж інженери, які роблять це вручну.