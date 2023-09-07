В четвер, 7 вересня, міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, загальна вартість якого становить близько 600 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Новий пакет допомоги від США включає:

обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105-мм артилерійські боєприпаси;

засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби;

боєприпаси для розмінування та знешкодження перешкод;

обладнання для розмінування;

підтримка та обладнання для тренувань і технічного обслуговування.

«Цей пакет підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі», – наголосили в Пентагоні.

Вказане обладнання нададуть через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI). Це програма фінансування Пентагону, через яку з США закуповують обладнання для України у промисловості або партнерів.