США виділили новий пакет військової допомоги для України
Україна отримає боєприпаси до HIMARS, артилерійські снаряди і обладнання для розмінування
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В четвер, 7 вересня, міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, загальна вартість якого становить близько 600 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
Новий пакет допомоги від США включає:
- обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 105-мм артилерійські боєприпаси;
- засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби;
- боєприпаси для розмінування та знешкодження перешкод;
- обладнання для розмінування;
- підтримка та обладнання для тренувань і технічного обслуговування.
«Цей пакет підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі», – наголосили в Пентагоні.
Вказане обладнання нададуть через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI). Це програма фінансування Пентагону, через яку з США закуповують обладнання для України у промисловості або партнерів.