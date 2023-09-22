Самохідний зенітно-ракетний комплекс Avenger, який отримає українська армія

У пʼятницю, 22 вересня, міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, загальна вартість якого становить близько 325 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

«Міністерство оборони США надсилає додатковий пакет безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Цей пакет є сорок сьомим траншем, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що цей пакет включає:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети для боротьби з безпілотниками;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);

105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

59 легких тактичних машин;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Сполучені Штати наголосили, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.