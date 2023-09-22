США виділили Україні новий пакет військової допомоги
Новий пакет допомоги від США значно посилить українську ППО
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У пʼятницю, 22 вересня, міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, загальна вартість якого становить близько 325 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
«Міністерство оборони США надсилає додатковий пакет безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Цей пакет є сорок сьомим траншем, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що цей пакет включає:
- ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- кулемети для боротьби з безпілотниками;
- 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);
- 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;
- 59 легких тактичних машин;
- боєприпаси для знешкодження перешкод;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Сполучені Штати наголосили, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.