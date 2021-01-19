США повідомили Німеччині про запровадження 19 січня санкцій проти російського трубопровідного судна «Фортуна» через будівництво російського газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Reuters.

Санкції мають набути чинності з 19 січня проти судна «Фортуна» та його власника KVT-RUS, зазначала німецька газета Handelsblatt. Зараз судно — у Балтійському морі поблизу міста Росток на півночі Німеччини.

Санкції каратимуть будь-яку європейську компанію, яка допомагатиме «Фортуні» завершити будівництво «Північного потоку-2».

Уряд Німеччини висловив розчарування таким рішенням Сполучених Штатів. Речник посольства США у Берліні не прокоментував санкції, але зазначив, що США «надалі вживатимуть необхідних заходів проти Північного потоку-2».

У понеділок, 18 січня, також стало відомо, що будівництво «Північного потоку-2» заморозили через скарги німецьких природоохоронних організацій. Вони оскаржили видачу дозволу на прокладання труб російського газопроводу.

Що таке «Північний потік-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США виступають проти проекту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.

За оцінкою Bloomberg, учасникам проекту залишилося укласти трохи більш як 100 кілометрів труб.

5 грудня було поновлено прокладання труб газопроводу «Північний потік-2». Роботи триватимуть із 5 по 31 грудня. Здійснювала їх спеціалізована баржа «Фортуна» під російським прапором. Труби прокладали лише у водах Німеччини у Балтійському морі.