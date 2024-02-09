США готові співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил Олександром Сирським. Про це 9 лютого заявила помічниця міністра оборони США Селеста Валландер, пише Reuters.

Помічниця голови Пентагону наголосила, що Володимир Зеленський «є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими».

«Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого демократично обрана влада, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже це робимо», – додала чиновниця, назвавши Сирського «досвідченим, успішним командиром».

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський оголосив про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Президент подякував генералу за службу та зазначив, що ЗСУ необхідно розвиватися для перемоги.

Пізніше Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України.