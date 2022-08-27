США наростять виробництво ракетних систем HIMARS та високоточних снарядів GMLRS з дальністю близько 70-80 км. Про це заявив заступник голови Пентагону із закупівель Вільям Лаплант на заводі в Арканзасі, де виробляють HIMARS, повідомляє «Ліга».

Зараз Пентагон працює з виробниками озброєнь, щоб ті прискорили виробництво критично важливого озброєння.

«Ми отримали майже 400 млн доларів для поповнення запасів HIMARS і GMLRS на складах Пентагону. Крім того, ми плануємо виділити близько 200 млн доларів на розширення та прискорення виробництва, а також очікуємо на укладення контрактів цієї осені і на початку наступного року», – повідомив він.

Лаплант також запевнив, що США продовжать тісно консультуватися з Україною з питань потреб ЗСУ у озброєннях.

«Як сказав президент Байден, наша мета проста: США хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну і процвітаючу Україну, яка володіє засобами стримування та захисту від подальшої агресії», – наголосив він.

Раніше Пентагон уклав офіційний контракт із виробником зброї Raytheon Missiles&Defense на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для України.