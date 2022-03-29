Міноборони США планує прискорити виробництво зенітних ракет Stinger та протитанкових ракет Javelin для поповнення запасів, які закінчуються через відправку їх до України. Про це пише американське видання CNN.

Згідно з недавнім списком побажань у військовій допомозі, Україна хоче щодня отримувати із США 500 протитанкових ракет Javelin та 500 зенітних ракет Stinger, пише видання.

Прессекретар Білого Дому повідомив, що розглядаються варіанти збільшення виробничих потужностей та скорочення термінів виробництва.

Виробничу лінію Stinger було зупинено, а потім перезапущено для виконання замовлення на продаж за кордоном.

За даними Пентагону, протитанковий комплекс Javelin знаходиться у режимі повного виробництва. Проте Пентагон намагається збільшити виробництво.