Українські спецпризначенці вдарили по російському потягу з пальним

Українські спецпризначенці здійснили успішну операцію в Криму, уразивши російський потяг з пальним. Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Сил спеціальних операцій.

Спецпризначенці здійснили операцію в ніч на четвер, 21 серпня, біля залізничної станції Джанкой, що в окупованому Криму. Українські військові вдарили по російському потягу, який транспортував пальне.

«Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ», – йдеться у повідомленні ССО.

Зазначимо, що українські військові регулярно завдають ударів по російських поїздах, що перевозять пальне для окупантів. Зокрема, 19 серпня повідомлялось, що Сили оборони завдали удару по російському потягу з паливом, що рухався залізницею в окупованій частині Запоріжжя.

Ще раніше, 21 червня, також повідомлялось про ураження російського потяга з пальним в районі міста Токмак, що в окупованій частині Запорізької області.