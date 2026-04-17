У ніч на 17 квітня Сили спеціальних операцій уразили логістичну базу засекреченого російського центру безпілотних технологій «Рубікон» в окупованому Мангуші на Донеччині. Унаслідок ураження на місці зафіксували вибухи та масштабні пожежі. Про це повідомила пресслужба ССО в п’ятницю, 17 квітня.

За даними військових, «Рубікон» використовує проти Сил безпеки та оборони майже всі наявні у РФ ударні та розвідувальні дрони, окрім «шахедів» та «гераней». Ворожий підрозділ серед іншого має на озброєнні звичайні та оптоволоконні FPV-дрони, ударні «молнії» та «ланцети», розвідувальні безпілотники ZALA, «орлани», SuperCam, а також морські дрони.

Нагадаємо, 16 квітня 1 корпус Нацгвардії «Азов» повідомив, що його оператори ведуть дроновий контроль над логістикою росіян навколо окупованого Донецька. Під удар українських дронів здебільшого потрапляють вантажівки, які перевозять особовий склад, боєприпаси та інше майно російських окупаційних військ, а також паливозаправники.