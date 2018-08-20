МВС пояснило, чому бронежилет не захистив патрульного поліцейського у Харкові

29-річному патрульному поліцейському Дмитрові Кирієнку, який загинув під час нападу невідомого біля Харківської міської ради, кулі потрапили в незахищене пластинами бронежилета місце, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

«29-річному Дмитру Кирієнку кулі злочинця, з перероблених у бойові стартових пістолетів, потрапили в бік – там найбільш вразливе, не захищене пластинами бронежилета місце тулуба», – написав він у Facebook і додав, що Кирієнко став восьмим патрульним поліцейським, який загинув під час несення служби від моменту створення патрульної поліції.

У свою чергу член колегії МВС, народний депутат України Антон Геращенко повідомив, що особу нападника, який загинув під час цієї стрілянини, ще не встановили, але необхідні зразки для аналізу у нього вже взяли. Щодо версій, то Геращенко повідомив, що тут може йтися про психічні відхилення або мотиви помсти чи хуліганства.

«Мотиви нападника поки не встановлені. Вивчається кілька версій. Одна з них – це те, що напад спровоковано якимись діями міської влади по відношенню до застреленого злочинця або членів його родини. Інша версія стосується можливих психічних відхилень, посилених вживанням алкоголю або наркотиків», – написав Геращенко і додав, що ще однією версією є хуліганські мотиви, оскільки нападник стріляв не лише по будівлі мерії і по поліцейських, але й по колесах автомобіля, що проїздив поруч.

Пізніше начальник обласної поліції Олег Бех повідомив, що в крові вбитого нападника, особу якого поліція вже встановила, було два проміле алкоголю. Відомо також, що він діяв один.

За інформацією місцевого видання NewsRoom, Бех також оприлюднив ймовірні версії дій нападника, який виявився місцевим жителем 1959 року народження. Йдеться про хуліганські мотиви, особисту неприязнь до міськради або її працівників, а також спробу привернути увагу до себе з подальшим висуненням вимог.

Нагадаємо, стрілянина сталася вночі понеділка, 20 серпня. Нападник з двома пістолетами спершу обстріляв будівлю мерії, далі відкрив вогонь по поліцейських, що прибули на виклик. Внаслідок цієї події загинув патрульний поліцейський і отримав важкі поранення охоронець мерії. Нападника поліцейські вбили.