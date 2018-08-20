Невідомий під час нападу на Харківську міськраду застрелив поліцейського

Внаслідок нападу на Харківську міськраду невідомий застрелив поліцейського й поранив охоронця

Уночі понеділка, 20 серпня, невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув, повідомила харківська поліція.

Першим на місце події прибув наряд патрульної поліції.

«Інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла до поліції близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби. Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти у патрульних. Одна з куль поранила поліцейського», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив з місця події начальник обласної поліції Олег Бех, відповідно до закону України «Про Національну поліцію» патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника. Зараз його особу встановлюють. В результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради та поліцейський. Проте незважаючи на зусилля медиків правоохоронець помер. Інший поранений перебуває у стабільно важкому стані.

Речник Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що нападник на мерію стріляв з двох пістолетів.

«Вночі чоловік йшов повз міськраду, дістав два пістолети, почав стріляти по будівлі. Наші охоронці почули постріл, їм здалося, що це петарди, один з них вирішив вийти подивитися, вийшов і отримав два кульові поранення. Після цього невстановлений чоловік (при ньому не було жодних документів) зайшов у будівлю, походив по другому поверсі, і на виході його вже зустрічали два екіпажі патрульних», – сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Пізніше речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив, що кулі зі зброї зловмисника потрапили у бік, який є найбільш незахищеним пластинами бронежилета місцем.

Згодом начальник обласної поліції Олег Бех повідомив, що в крові вбитого нападника, особу якого поліція вже встановила, було два проміле алкоголю. Відомо також, що він діяв один.

За інформацією місцевого видання NewsRoom, Бех також оприлюднив ймовірні версії дій нападника, який виявився місцевим жителем 1959 року народження. Йдеться про хуліганські мотиви, особисту неприязнь до міськради або її працівників, а також спробу привернути увагу до себе з подальшим висуненням вимог.

За цим фактом відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.