Поліція знайшла мертвою дружину чоловіка, який вчинив стрілянину в Харкові

Чоловік, який вбив під Харківською міською радою поліцейського і важко поранив охоронця установи, перед нападом застрелив свою дружину. Правоохоронці також встановили особу вбивці: ним виявився Олександр Поярков, 1971 року народження.

Про це на брифінгу в Харкові повідомив начальник поліції Харківської області Олег Бех. Він заявив, що під час обшуків у будинку приватного сектору на Лисій горі була знайдена жінка з вогнепальними пораненнями. Її смерть констатована ще 19 серпня. За його словами, загибла і зловмисник мешкали разом близько 9 років, а в 2014 році одружилися. З початку 2018 року чоловік був безробітним, багато пив і постійно перебував у депресії, через що жінка, ймовірно, повідомила йому про розлучення. Під впливом алкоголю та стресу він застрелив свою дружину.

У поліції додали, що в будинку знайшли такі ж гільзи, як і під будівлею міської ради. Нападник, за інформацією правоохоронців, був військовослужбовцем у радянській армії, з 90-х років працював слюсарем-рихтувальником, ремонтував автомобілі. Крім того, в його будинку знайшли велику кількість зброї та приладдя для її виготовлення.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, уніч з 19 на 20 серпня, невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця. Після чого він відкрив вогонь по патрульним поліцейським і смертельно поранив одного з них.