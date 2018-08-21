Сім’ї вбитого у Харкові поліцейського виплатять ₴1,3 млн компенсації

Сім'ї патрульного поліцейського Дмитра Кирієнка, який загинув у ніч на 20 серпня під час стрілянини у Харкові біля будівлі міської ради, виплатять компенсацію у сумі 1,3 млн грн.

Про це повідомив член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко у Facebook. Він зазначив, що саме така виплата передбачена законом у разі загибелі поліцейського під час виконання службових обов'язків.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, уночі понеділка, 20 серпня, невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув.

До слова, 2017 року Кабінет міністрів збільшив одноразову матеріальну допомогу сім’ям загиблих бійців АТО з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних громадян. Нині з урахуванням чинного прожиткового мінімуму це 1,31 млн грн.