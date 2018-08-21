Сім’ї вбитого у Харкові поліцейського виплатять ₴1,3 млн компенсації

СуспільствоЮрій Братюк, 21 серпня4531

До теми

Сім'ї патрульного поліцейського Дмитра Кирієнка, який загинув у ніч на 20 серпня під час стрілянини у Харкові біля будівлі міської ради, виплатять компенсацію у сумі 1,3 млн грн.

Про це повідомив член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко у Facebook. Він зазначив, що саме така виплата передбачена законом у разі загибелі поліцейського під час виконання службових обов'язків.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, уночі понеділка, 20 серпня, невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув.

До слова, 2017 року Кабінет міністрів збільшив одноразову матеріальну допомогу сім’ям загиблих бійців АТО з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних громадян. Нині з урахуванням чинного прожиткового мінімуму це 1,31 млн грн.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Поліція знайшла мертвою дружину чоловіка, який вчинив стрілянину в Харкові ZAXID.NET
Невідомий під час нападу на Харківську міськраду застрелив поліцейського ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук