Комплекс матиме 48 квартир, в яких зможуть проживати близько 150 людей

У Калуші почали приймати заявки від ВПО для проживання у житловому комплексі «Зірочка», який зводять на місці колишнього дитсадка по вул. Богдана Хмельницького, 9. Комплекс матиме 48 квартир, в яких зможуть проживати близько 150 людей.

Як повідомили у Калуській міській раді 5 листопада, реконструкція дитсадка триває з березня 2025 року. Тут оновили внутрішнє планування, пофарбували стіни, утеплили будівлю, відремонтували фасад і дах та підвели каналізацію й електромережі.

«Колишній дитячий садок перетворюється на сучасний житловий комплекс для ВПО, у якому буде 48 повністю облаштованих приміщень різної площі з ремонтом (1-кімнатні квартири-студії, 2-кімнатні та 3-кімнатні квартири; кімнати гуртожиткового типу для кількох сімей зі спільною кухнею та санвузлом), індивідуальними лічильниками, новими інженерними мережами та зоною спільного користування», – зазначили у міській раді.

Обсяг робіт, профінансованих громадою, становить близько 2 млн грн. Комплекс створює благодійнй фонд «КО-ХАТИ» за підтримки генерального партнера Habitat for Humanity, міжнародних донорів, благодійників, українських і закордонних бізнесів. Бюджет проєкту, разом із донатами на реконструкцію, мережі та меблювання, становить близько 1,7 млн євро.

Хто зможе проживати у комплексі та скільки це коштуватиме

Проживання у ЖК «Зірочка» стане можливим на підставі договору з благодійним фондом для переселенців, зареєстрованих в Калуській територіальній громаді, які пройшли відбір за затвердженими донором критеріями та мають можливість сплачувати комунальні послуги та щомісячний сервісний платіж.

Розмір щомісячного платежу залежить від типу та площі житла й становить орієнтовно від 1900 до 6600 грн на місяць. Гроші йтимуть на обслуговування систем опалення, мереж, прибирання, благоустрій та ремонтний фонд. Окрім цього, мешканці сплачуватимуть комунальні послуги за показниками індивідуальних лічильників.

Як подати заявку

Заявки на проживання приймають із 31 жовтня до 5 грудня 2025 року через сайт cohaty.org.

Система автоматично нараховує бали за встановленими критеріями, після чого формує рейтинг кандидатів. Поселення планується не раніше січня 2026 року, після завершення всіх ремонтних робіт.

Отримати консультації можна у «Зірочці» щосереди з 10:00 до 17:00, або в робочі дні у ЦНАПі за адресою вул. Б. Хмельницького, 52.

Додамо, що фонд «КО-ХАТИ» спільно з організацією Metalab уже реконструював 9 будівель в Україні, у яких проживають понад 1700 внутрішньо переміщених осіб. Калуський проєкт «Зірочка» став десятим. У новому житловому комплексі зможуть знайти прихисток близько 150 людей.