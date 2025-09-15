Збій роботи Starlink зафіксували по всьому світу

Супутниковий інтернет Starlink перестав працювати вздовж усієї лінії фронту зранку в понеділок, 15 вересня. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Збій фіксують також в інших країнах.

За словами командувача, збій у роботі зафіксували о 07:28 15 вересня. Та станом на 08:02 робота інтернету почала поступово відновлюватися.

«Повторився глобальний збій на SpaceX», – написав він.

Користувачі з усього світу також масово скаржилися на проблеми зі Starlink. Проєкт Downdetector зафіксував, що десятки тисяч скарг про збій почали надходити після 7 ранку.

Графік Downdetector, збій у роботі Starlink

«У Starlink стався збій обслуговування. Наша команда досліджує причину проблеми», – написали на сайті компанії.

Нагадаємо, це не перший збій в роботі супутникового інтернету. Пізно ввечері четверга, 24 липня, у роботі Starlink стався збій по всьому світу.